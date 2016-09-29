ach1

Аркадий Черный ach1

 
65 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн

    Александр, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн

    Андрей, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн

    Мария, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн

    Алексей, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,взяться за это?

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    у нас устаревший сайт(интернет-магазин стройматериалов) хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать? спасибо

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Алексей,Вы можете сделать дизайн сайта? Наш сайт: basco.ua Хотим поменять дизайн,сделать его более современным,сделать похожим на https://www.homedepot.ca/en/home.html Также,нужна мобильная версия

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO-оптимизация

    Ищем специалиста,который может сделать оптимизацию( подготовить сайт к дальнейшему продвижению). Сайта-интернет магазин стройматериалов, несколько тысяч наименований, несколько десятков категорий, регион-Украина.  Оплата по договоренности.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад