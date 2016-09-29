Интересует написать статьи для интернет-магазина по продаже стройматериалов. Статьи: описание разных товаров Надо,примерно,150 статей
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Александр, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?Закрыт9 лет назад
Андрей, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Мария, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать?Закрыт9 лет назад
Алексей, наш сайт-basco.ua устарел хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,взяться за это?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
у нас устаревший сайт(интернет-магазин стройматериалов) хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайтаДизайн сайтов56 заявокЗакрыт9 лет назад
у нас устаревший сайт(интернет-магазин стройматериалов) хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта можете ли,это сделать? спасибоЗакрыт9 лет назад
Алексей,Вы можете сделать дизайн сайта? Наш сайт: basco.ua Хотим поменять дизайн,сделать его более современным,сделать похожим на https://www.homedepot.ca/en/home.html Также,нужна мобильная версияЗакрыт9 лет назад
Ищем специалиста,который может сделать оптимизацию( подготовить сайт к дальнейшему продвижению). Сайта-интернет магазин стройматериалов, несколько тысяч наименований, несколько десятков категорий, регион-Украина. Оплата по договоренности.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад