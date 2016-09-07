Дизайн

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок101 просмотр
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Мария,

наш сайт-basco.ua устарел

хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта

можете ли,это сделать?

7 лет назад
ach1
63 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад