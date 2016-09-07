Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок91 просмотр
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Алексей,Вы можете сделать дизайн сайта?

Наш сайт: basco.ua

Хотим поменять дизайн,сделать его более современным,сделать похожим на https://www.homedepot.ca/en/home.html

Также,нужна мобильная версия

Дизайн сайта
7 лет назад
ach1
63 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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