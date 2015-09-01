Дизайн информационного сайта

Требуется: создание адаптивного дизайна для информационного ресурса по примеру warspot.ru (главная страница).

Дизайн должен быть полноэкранным, без полей, минималистичным, полностью в современном стиле, material design.

Нужные разрешения: 1920,1000, 768, 480 px

https://themeforest.net/item/sundak-blog-and-magazine-theme/9725940 - неплохой пример дизайна.

https://themeforest.net/item/grid312-professional-blog-wordpress-theme/13692743?_ga=1.67896722.2023810310.1466881642 - удачная сетка материалов, без пробелов и с крутой анимацией.

https://themeforest.net/item/super-grid-fullscreen-gridbased-portfolioblog/4097521?_ga=1.163335743.2023810310.1466881642 - здесь тоже сетка очень неплохо придумана, чистая и простая.

https://themify.me/demo/#theme=event - отлично сделана кнопка Share, простые линии, интересное решение.

http://yootheme.com/blog/2016/01/04/avanti-theme - хорошая цветовая гамма и общая стилистика

https://yootheme.com/blog/2015/09/01/sun-theme (в черно-белом последнем варианте) тоже самое, цветовая гамма и общая стилистика.

Предпочитаемые цвета: серый, белый, черный, красный, по другим – согласовывать.

Шрифты: Roboto, Roboto condensed, Open Sans и т.п. в общем всё тонкое и современное.

Основа warspot.ru/ , только главное меню вверху, а не слева.

Контент yadi.sk/i/5DqOy5lGudyKR плакаты + текст.

-Нужен главный экран с материалами как у Варспота, на который должны выводится новости (600х1200) и статьи/цитаты (600х1200 или 1450х1000).

-Нужна новостная лента справа, на основе Варспота, можно чуть пошире/побольше текста.

-Нужна кнопка "поддержать" на видном месте, для доната и пр.

-Нужен футер, пример yadi.sk/i/OhYknid5udupE

-Нужна кнопка "загрузить ещё", бесконечную прокрутку вводить не будем из-за футера.

-Нужна кнопка поиска на главном меню сверху

-Нужен блок кнопок соцсетей на главном меню сверху и футере: VK, Facebook, Livejournal, Twitter , другие не нужны.

-Нужно качественное, не узкое и не маленькое, разворачивающееся 2х уровневое меню.

-Главное требование к сетке материалов: плакаты должны не должны быть слишком маленькими, то есть 3-4 колонки максимум. Желательно применить дизайн блоков, обязательно должна быть кнопка "поделиться/share" и иконка с комментариями, чтобы стимулировало читателей читать/комментировать.

Примерный общий набросок на скорую руку yadi.sk/i/OhYknid5udupE , что-то в таком ключе, новостной блок справа правда очень устаревший и плохой. Обратите внимание на организацию главного блока – расположение плакатов последних новостей/статей. Можно сделать не 4 колонки, а 3, тут как лучше смотреться будет.

Логотип + примеры плакатов в архиве https://www.dropbox.com/s/srdpcyycnss4wap/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.rar?dl=0