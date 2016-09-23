Лендинг внутри сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лендинг мебельного тура внутри сайта.

7 лет назад
elena_bek
Елена 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$350
3 дня
Лендинг - бомба! Прям отпад с истерикой)) Посмотрели свой продукт в половине двенадцатого. Ахнули!!! Сразу захотелось бежать и продавать! Алексей, спасибо за крутой!!! Очень крутой дизайн!!!
Работать с Еленой одно удовольствие =) Замечательный человек, позитивный заказчик. Рад сотрудничеству!