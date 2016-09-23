Лендинг внутри сайта

Необходимо разработать дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания и систему баннеров на ней (слайдшоу 3 слайда). Содержимое всех баннеров мы даем. Дизайн нужен адаптивный, в одну колонку, максимально современный и очень эффектный (это промо-сайт). Отвечайте, пожалуйста, ...