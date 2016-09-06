Переоформить дизайн страницы с тарифами

В текущую страницу http://asia.kz/content/price.html необходимо добавить еще один тариф. Для этого необходимо уменьшить шрифт, отступы и ширину колонок (особенно левой, с описанием).

Кроме того мы обнаружили, что при смене вкладок "Сайт" / "Интернет-магазин" визуально почти ничего не меняется. Необходимо придумать разный фон, чтобы он менялся при переключении с одной вкладки на другую.