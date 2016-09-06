Переоформить дизайн страницы с тарифами

$10
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок94 просмотра
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В текущую страницу http://asia.kz/content/price.html необходимо добавить еще один тариф. Для этого необходимо  уменьшить шрифт, отступы и ширину колонок (особенно левой, с описанием).

Кроме того мы обнаружили, что при смене вкладок "Сайт" / "Интернет-магазин" визуально почти ничего не меняется. Необходимо придумать разный фон, чтобы он менялся при переключении с одной вкладки на другую.

7 лет назад
RusDov
Руслан 
43 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад