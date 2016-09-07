Нужен дизайн лендинга по продаже мебели. Бюджет: 50$ Срок выполнения: 1 неделя Прикрепляйте примеры своих работ, желательно в такой же тематике. Детали будем обсуждать с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Александр,
наш сайт-basco.ua устарел
хотим поменять дизайн и сделать моб версию сайта
можете ли,это сделать?
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Добрый день. Необходимо сделать дизайн интернет-магазина (главная + 4-6 внутренних) Тематика: одежда, сумки и аксессуары. ТЗ есть, сроки не горят.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо: - дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании - дизайн страницы с учетом новых видов услуг - дизайн печатного пригласительного - дизайн электронной версии пригласительного От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо. И ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно создать уникальный дизайн лендинга. Есть макет. Тема: стоматология (пломбирование, имплантация и протезирование, брекеты, детская стоматология). Срок - до 18.00 Мск 09.09.2016. До конца дня этой пятницы. Оплата - 2500 руб. Присылайте примеры аналогичных работ, выберем. Подробности - с ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть картинка. Нужно сделать ее темно-синей, и чтобы также остались все тени и переходы цвета Чтобы выглядела как хорошая 3d модельДизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужна нарисовать картинку для вставки в слайдер на сайте, разрешением не менее 1600x500px. Примеры в приложении, цвета сайта покажу исполнителю. Жду цены, срок - как можно скорее.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад