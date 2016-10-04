Дизайнер. Быстро. Недорого. Качественно.

Разработаю для Вас дизайн визитки, листовки, многостраничной брошюры, логотип, афишу и т.д.

К каждому заказчику индивидуальный подход, который позволяет добиваться быстрого и качественного результата.

Также есть навыки фотосъемки и обработки/ретуши фотографий.

Цена ретуши одной фотографии (на Ваш вкус и цвет) от 5 рублей.

Работаю во всех графический программах: CorelDraw, Photoshop CS6, Illustrator CS5, InDesign + офисные программы (Word, PowerPoint)

Портфолио могу Вам прислать на почту, или куда Вам будет удобно.

Цена - от 200 рублей, остальное по договоренности и сути проекта.

Быстро, недорого, качественно.

Буду рад Вам помочь.