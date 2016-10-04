Дизайнер. Быстро. Недорого. Качественно.
Разработаю для Вас дизайн визитки, листовки, многостраничной брошюры, логотип, афишу и т.д.
К каждому заказчику индивидуальный подход, который позволяет добиваться быстрого и качественного результата.
Также есть навыки фотосъемки и обработки/ретуши фотографий.
Цена ретуши одной фотографии (на Ваш вкус и цвет) от 5 рублей.
Работаю во всех графический программах: CorelDraw, Photoshop CS6, Illustrator CS5, InDesign + офисные программы (Word, PowerPoint)
Портфолио могу Вам прислать на почту, или куда Вам будет удобно.
Цена - от 200 рублей, остальное по договоренности и сути проекта.
Быстро, недорого, качественно.
Буду рад Вам помочь.
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