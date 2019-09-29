[table]Задача: Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную. Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный ...