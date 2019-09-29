[table]Задача: Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную. Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный ...
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- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проектная работа!!! Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Задача - Необходимо доработать сайт на питоне и джанго. Поправить ошибки в коде. Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную версию. А также ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуемый опыт работы: более 5 летТребуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Задача - Необходимо доработать сайт на питоне и джанго. Поправить ошибки в коде. Поправить вёрстку в десктопной версии ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист по работе с интернет проектами вкоманде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный html, css, jsкод и уметь правильно размещать (каталогизировать) минимальное ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад