alex2912

Александр alex2912

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать сайт на джанго (HTML, CSS (SCSS, SASS) jQuery, Bootstrap)

    [table]Задача: Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную. Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный ...

    AndroidBootstrapCSSDjangoHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка и вёрстка сайта (Python\Django\HTML\CSS\JS)

    Проектная работа!!! Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Задача - Необходимо доработать сайт на питоне и джанго. Поправить ошибки в коде. Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную версию. А также ...

    AndroidBootstrapCSSDjangoGit
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист (Python\Django\HTML\CSS\JS)

    Требуемый опыт работы: более 5 летТребуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Задача - Необходимо доработать сайт на питоне и джанго. Поправить ошибки в коде. Поправить вёрстку в десктопной версии ...

    AndroidBootstrapCSSDjangoGit
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт

    Требуется специалист по работе с интернет проектами вкоманде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный html, css, jsкод и уметь правильно размещать (каталогизировать) минимальное ...

    AndroidBootstrapCSSHTMLiOS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад