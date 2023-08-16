alexandrovna527

Требуется внести изменения в логику и визуал форм для входа и регистрации на сайте, созданном на платформе OpenCart. Необходимо обновить текущие формы, а также добавить возможность авторизации через Facebook. Ожидается проработка дизайна и функционала для улучшения пользовательского опыта.