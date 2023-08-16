alexandrovna527

Необходимо доработать страницу заказа в Opencart, добавив функционал входа через социальные сети и смс подтверждение. Подробное техническое задание доступно в документе.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется внести изменения в логику и визуал форм для входа и регистрации на сайте, созданном на платформе OpenCart. Необходимо обновить текущие формы, а также добавить возможность авторизации через Facebook. Ожидается проработка дизайна и функционала для улучшения пользовательского опыта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется фоторетушер для обработки фотографий обуви для интернет-магазина. Необходимо выполнить вырезку, фотокоррекцию и ретушь, а также добавить тени. Готовые фото нужно вставить в 2 шаблона сайта, сохранив визуальный стиль. Прилагаются исходные и конечные результаты для сравнения.Обработка фотографий17 заявокЗакрытгод назад
Необходимо перенести скрипты с хостинга 'А' на хостинг 'Б', обеспечивающие интеграцию платформ Хорошоп и Simla. Дополнительно требуется доработка одного скрипта для загрузки каталога товаров из Хорошоп в CRM с указанием цен в грн.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необхідно доопрацювати телеграм бот, який вже інтегрований з 1С. Залишити існуючий функціонал та додати можливість введення штрихкоду головного артикулу. Бот має забезпечувати запит до 1С для отримання інформації про доступні розміри товару на складах безвідривно від клієнта.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать сюжетные баннеры для магазина обуви, соответствующие дизайну магазина и новому сезону. Предоставим фотографии обуви в формате PNG и визуализацию магазина.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн баннера формата А4, посвященного новой коллекции осень-зима 2023-2024 и весна-лето 2024, а также акцию Final sale до -70%. Дизайн должен быть свежим и отличаться от предыдущего года. Также требуется разработка ценников размером 71 мм на 51 мм.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется доработка телеграм бота в 1С для поиска товаров по штрих-коду. Также необходимо подключить систему лояльности по номеру телефона с интеграцией SMS-сервисов и CRM, чтобы клиенты могли накапливать скидки независимо от канала покупки.1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад