Телеграм бот із залишками товару з 1с

1С-программированиеЗакрыт1 заявка13 просмотров
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Доброго дня.

Зараз у нас працює телеграм бот в котрий вносимо артикул із розміром бот відправляє запит до 1с і надає відповідь на якому з складів знаходиться потрібний розмір.

Потрібно:

1. функціонал що є залишаємо

2. Продавець в магазині вводить штрихкод головного артикулу (без розміру) в телеграм бот  не відходячи від клієнта- 1с перебирає інфу - і віддає відповідь які розміри на яких складах знаходяться 

4 месяца назад
alexandrovna527
Олена 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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