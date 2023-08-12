Нужно прикрепить Java приложение, файл Jar, к домену на Windows Server 2016. Домен и ip сервера пингуеться все хорошо, через ping и nslookup. Само приложение работает по порту, 176.114.3.80:8099, но нужно сделать его доступним ...
Перенести скрипті на другой хостинг и исправить ошибки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Зараз на хостингу "А" зберігаються скріпти котрі забезпечують інтеграцію платформ Хорошоп - Simla
потрібно с хостингу "А" перенести на хостинг "Б".
Додатково 1 скріпт потрібно допрацювати , щоб з хорошопу (вартість вказана в USD ) в срм завантажувався каталог товарів в грн.
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