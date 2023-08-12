Перенести скрипті на другой хостинг и исправить ошибки

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки4 просмотра
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Доброго дня. 

Зараз на хостингу "А" зберігаються скріпти котрі забезпечують інтеграцію платформ Хорошоп - Simla

потрібно с хостингу "А" перенести на хостинг "Б".

Додатково 1 скріпт потрібно допрацювати , щоб з хорошопу (вартість вказана в USD ) в срм завантажувався каталог товарів в грн.

4 месяца назад
alexandrovna527
Олена 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад