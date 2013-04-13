alexclaud

Александр alexclaud

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайты под ключ, адаптивная верстка, твиттер бутстрап

+38093-52-04-776 [email protected]

DiVVision - правильные сайты. Заказав у нас сайт, Вы получаете:

- Поток новых клиентов; - Узнаваемость бренда;

- Рост продаж; - Новый рынок сбыта;

Отзывы заказчиков

Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
$30
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта
Довольна сотрудничеством. Работа выполнена быстро и качественно
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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