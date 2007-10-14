alexlavr

Alex Lavr alexlavr

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • PHP grabber

    $150

    Важно - сайт использует Javascript/ASP ViewState protection. Посмотрите html и увидите. надо получит таблицу: имя|фамилия|адрес|штат|сайт|и|всё|такое| если хотите предоплату, комиссия за ваш счет. перевод сделаю через MoneyGram готов отменятся отзывами.

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Граббер Google Finance Stock Screener - php json

    Когда выбираются параметры поиска, появляется таблица со списком компаний. гугл достает список через JSON: http://finance.google.com/finance?gl=us&amp;hl=en&amp;output=json&amp;start=0&amp;num=20&amp;noIL=1&amp;q=%28exchange%3AAMEX%20OR%20exchange%3ANASDAQ%20OR%20exchange%3ANYSE%29%20AND%20%5B%28MarketCap%20%3E%20316670000%20%7C%20MarketCap%20%3D%20316670000%29%20%26%20%28MarketCap%20%3C%202270000000000%20%7C%20MarketCap%20%3D%202270000000000%29%20%26%20%28PE%20%3E%200.25%20%7C%20PE%20%3D%200.25%29%20%26%20%28PE%20%3C%20114801%20%7C%20PE%20%3D%20114801%29%20%26%20%28DividendYield%20%3E%200%20%7C%20DividendYield%20%3D%200%29%20%26%20%28DividendYield%20%3C%20400%20%7C%20DividendYield%20%3D%20400%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3E%20-99.15%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%20-99.15%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3C%201002%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%201002%29%5D&amp;restype=company Задача 1.- скопировать меню, что-бы работалo как у гугла (подключатся к гуглу через php прокси и получить JSON результаты) 2. надо добавить ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Граббер новостей по ключевым словам - php

    $100

    Граббер новостей по ключевым словам - пхп Искать новости надо на http://news.search.yahoo.com/search/?p=KEYWORD&amp;c=yahoo_news&amp;fr=sfp&amp;ei=UTF-8&amp;x=wrt KEYWORD - ключевое слово из списка в keywords.txt Граббер должен работать раз в день (cron) и проводить поиск по-каждому ключевому слову. Когда граббер находит статью и ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Меню из программы в AJAX

    В определенной программе есть меню. надо это меню сделать на Javascript/AJAX. В меню около 100 опций. У каждой из опций 1-3 своих опций. (Точнее, там можно выбрать около 100 разных индикаторов, а у каждого индикатора свои ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Php grabber + SEO checker

    Собрать профайлы с http://www.ibba.org/MemberDirectory/tabid/150/Default.aspx сегодня там 1656 профайлов если у участника в профайле поставлен его сайт, то надо проверить трафик сайта. пхп скрипт создает такую таблицу: имя|фамилия|адрес|штат|и|всё|такое| потом самое главное: елси в профайле выставлен ихний сайт то ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать/улучшить сайт -php

    $500

    Надо переделать/улучшить сайт datebound.com включая дизайн и юзабилити. Сайт основан на osDate и шаблонах - smarty templates и php код. Напишите конкретно, что вы сделаете на $500 и ваши сроки. Не пишите абстрактно, типа "готов помочь". Другие ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер Google Finance Stock Screener - php

    $100

    Php граббер http://finance.google.com/finance/stockscreener 2 фрейма - Верхний фрейм: http://finance.google.com/finance/stockscreener#... (линк меняется с выбранамы параметрами) Нижний фрейм: Кнопка "Получить список компаний" - прасит линк в верхнем фрейме, создает список компаний и деталей в XML msft,aapls,goog - список знаков данных ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • С# программа на основе компонента

    Надо сделать С# программу на основе компонента. Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты. Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент. Там есть примеры так что разобраться не так сложно. Задание на английском. Только опытные программисты ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • OsDate - php/mySQL - расстояние от ZIP кодa

    $100

    Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • OsDate - php/mySQL

    $100

    Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    Надо переделать сайт esureity.com Новый дизайн должен выглядеть профессионально, просто и красиво. Usability - очень важно. Верстка должна быть в xhml/css. Не обязательно, но можно использовать немного Flash (если вы очень хороший flash дизайнер). С предложением дайте линк на ваши ...

    Дизайн сайтаCSSРедизайн сайта
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • .flv грабер и 3gp конвертер

    $150

    На сервере установить Darwin Streaming Server, Lampp (PHP), ffmpeg/mencoder плагины (flv -&gt; 3gp). И сделать скрипт который: 1. Сохраняет .flv видео с определенного сайтa. (Линк на flv прямо на странице с видео) 2. Конвертирует FLV в 3gp с ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • .flv грабер и 3gp конвертер

    $120

    На сервере установить Darwin Streaming Server, Lampp (PHP), ffmpeg/mencoder плагины (flv -&gt; 3gp). И сделать скрипт который: 1. Сохраняет .flv видео с определенного сайтa. (Линк на flv прямо на странице с видео) 2. Конвертирует FLV в 3gp ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Amazon Web Services EC2 и SQS - PHP Queue

    $600

    Я хочу использовать Amazon Web Services для посылки сообщений. Сообщение добавится в SQS, а ЕС2 сервера его обработают. Когда пользователь посылает сообщения, сделается новая SQS Queue для этого юзера. пара серверов батуд обрабатывать сообщения всех пользователей, ...

    PHPApache
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять PR

    Надо поднять PR сайта sexoncell.com как минимум до 5. Если есть удачный опыт, то пишите сколько денег и время займет. Предоплату не пошлю, но если деньги нужны на конкретные дела, то переведу. Использовать только "белые" ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Html/javascript форма для видео конвертера

    $150

    1) разобраться как настройки и ini файлы сделаны в Total video converter 2) сделать html/javascript форму для ini генератора Нужно сделать html/javascript форму, копируя принципы уже сделанной программы (саму программу копировать не надо). Программа - Total ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Онлайн видео конвертер

    Надо сделать документацию о том как можно сделать онлайн видео конвертер. Как на linux веб сервере (apache php) установить видео конвертеры, что бы можно было загрузить файл и выставить настройки для форматов 3gp, wmv, ...

    PHPLinuxApache
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужна помощь с продвижением сайта sexoncell.com . Тематика: для взрослых/ мобильный Запросы: mobile sex adult tv 3gp sex adult 3gp Не ниже тор3 в Google, Google Mobile, Yahoo,и не так обязательно MSN Оплата по результатам. Только профессионалы, дилетантов отсею. Срок и Бюджет ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для передачи видео потоков

    $1500

    Требуется создать программу для передачи видео с помощью потоков. Так как это программа будет установлена на домашних компьютерах, еще понадобиться отдельная часть которая направит зрителя даже если IP домашнего компьютера с видео поменяется. Идея такая: Пользователь ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Helix Authentication Plugin

    $360

    У меня на Windows 2003 сервере Helix Server 11 Unlimited. Нужна проверка пользователей. rtsp://myserver.net/stream.rm?$userid=0b04535a5550430d4......$password=5f505c0b0351435... Проверить данные можно из текст файла но лучше через НТТР http://myserver.com/auth/?user=%$userif%&amp;pass=%$password% и если ответ от веб сервера 'ОК' то проверка успешная. Документация и исходники тоже понадобятся.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$130
9 баллов
15 лет назад
Граббер Google Finance Stock Screener - php json
Отличный заказчик: адекватный, оперативный. четкие формулировки ТЗ исключают разночтения. буду рад повторному сотрудничеству.
Работа сделана на высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Evgen_S
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
$100
10 баллов
15 лет назад
PHP grabber
Порядочный заказчик, приятно было работать. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
Отличная работа. спасибо.
Ответный отзыв
si-rus
Руслан 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$150
10 баллов
16 лет назад
Html/javascript форма для видео конвертера
Легко и не принужденно договорились, никаких проблем с оплатой, даже бонус сверху накинул. Супер!
Быстро и качественно.
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