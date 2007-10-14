Важно - сайт использует Javascript/ASP ViewState protection. Посмотрите html и увидите. надо получит таблицу: имя|фамилия|адрес|штат|сайт|и|всё|такое| если хотите предоплату, комиссия за ваш счет. перевод сделаю через MoneyGram готов отменятся отзывами.
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Когда выбираются параметры поиска, появляется таблица со списком компаний. гугл достает список через JSON: http://finance.google.com/finance?gl=us&hl=en&output=json&start=0&num=20&noIL=1&q=%28exchange%3AAMEX%20OR%20exchange%3ANASDAQ%20OR%20exchange%3ANYSE%29%20AND%20%5B%28MarketCap%20%3E%20316670000%20%7C%20MarketCap%20%3D%20316670000%29%20%26%20%28MarketCap%20%3C%202270000000000%20%7C%20MarketCap%20%3D%202270000000000%29%20%26%20%28PE%20%3E%200.25%20%7C%20PE%20%3D%200.25%29%20%26%20%28PE%20%3C%20114801%20%7C%20PE%20%3D%20114801%29%20%26%20%28DividendYield%20%3E%200%20%7C%20DividendYield%20%3D%200%29%20%26%20%28DividendYield%20%3C%20400%20%7C%20DividendYield%20%3D%20400%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3E%20-99.15%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%20-99.15%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3C%201002%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%201002%29%5D&restype=company Задача 1.- скопировать меню, что-бы работалo как у гугла (подключатся к гуглу через php прокси и получить JSON результаты) 2. надо добавить ...Завершен15 лет назад
- $100
Граббер новостей по ключевым словам - пхп Искать новости надо на http://news.search.yahoo.com/search/?p=KEYWORD&c=yahoo_news&fr=sfp&ei=UTF-8&x=wrt KEYWORD - ключевое слово из списка в keywords.txt Граббер должен работать раз в день (cron) и проводить поиск по-каждому ключевому слову. Когда граббер находит статью и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
В определенной программе есть меню. надо это меню сделать на Javascript/AJAX. В меню около 100 опций. У каждой из опций 1-3 своих опций. (Точнее, там можно выбрать около 100 разных индикаторов, а у каждого индикатора свои ...Закрыт15 лет назад
Собрать профайлы с http://www.ibba.org/MemberDirectory/tabid/150/Default.aspx сегодня там 1656 профайлов если у участника в профайле поставлен его сайт, то надо проверить трафик сайта. пхп скрипт создает такую таблицу: имя|фамилия|адрес|штат|и|всё|такое| потом самое главное: елси в профайле выставлен ихний сайт то ...Закрыт16 лет назад
- $500
Надо переделать/улучшить сайт datebound.com включая дизайн и юзабилити. Сайт основан на osDate и шаблонах - smarty templates и php код. Напишите конкретно, что вы сделаете на $500 и ваши сроки. Не пишите абстрактно, типа "готов помочь". Другие ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Php граббер http://finance.google.com/finance/stockscreener 2 фрейма - Верхний фрейм: http://finance.google.com/finance/stockscreener#... (линк меняется с выбранамы параметрами) Нижний фрейм: Кнопка "Получить список компаний" - прасит линк в верхнем фрейме, создает список компаний и деталей в XML msft,aapls,goog - список знаков данных ...Закрыт16 лет назад
Надо сделать С# программу на основе компонента. Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты. Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент. Там есть примеры так что разобраться не так сложно. Задание на английском. Только опытные программисты ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Надо переделать сайт esureity.com Новый дизайн должен выглядеть профессионально, просто и красиво. Usability - очень важно. Верстка должна быть в xhml/css. Не обязательно, но можно использовать немного Flash (если вы очень хороший flash дизайнер). С предложением дайте линк на ваши ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
На сервере установить Darwin Streaming Server, Lampp (PHP), ffmpeg/mencoder плагины (flv -> 3gp). И сделать скрипт который: 1. Сохраняет .flv видео с определенного сайтa. (Линк на flv прямо на странице с видео) 2. Конвертирует FLV в 3gp с ...Закрыт16 лет назад
- $120
На сервере установить Darwin Streaming Server, Lampp (PHP), ffmpeg/mencoder плагины (flv -> 3gp). И сделать скрипт который: 1. Сохраняет .flv видео с определенного сайтa. (Линк на flv прямо на странице с видео) 2. Конвертирует FLV в 3gp ...Закрыт16 лет назад
- $600
Я хочу использовать Amazon Web Services для посылки сообщений. Сообщение добавится в SQS, а ЕС2 сервера его обработают. Когда пользователь посылает сообщения, сделается новая SQS Queue для этого юзера. пара серверов батуд обрабатывать сообщения всех пользователей, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Надо поднять PR сайта sexoncell.com как минимум до 5. Если есть удачный опыт, то пишите сколько денег и время займет. Предоплату не пошлю, но если деньги нужны на конкретные дела, то переведу. Использовать только "белые" ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
1) разобраться как настройки и ini файлы сделаны в Total video converter 2) сделать html/javascript форму для ini генератора Нужно сделать html/javascript форму, копируя принципы уже сделанной программы (саму программу копировать не надо). Программа - Total ...Завершен16 лет назад
Надо сделать документацию о том как можно сделать онлайн видео конвертер. Как на linux веб сервере (apache php) установить видео конвертеры, что бы можно было загрузить файл и выставить настройки для форматов 3gp, wmv, ...Закрыт16 лет назад
Нужна помощь с продвижением сайта sexoncell.com . Тематика: для взрослых/ мобильный Запросы: mobile sex adult tv 3gp sex adult 3gp Не ниже тор3 в Google, Google Mobile, Yahoo,и не так обязательно MSN Оплата по результатам. Только профессионалы, дилетантов отсею. Срок и Бюджет ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Требуется создать программу для передачи видео с помощью потоков. Так как это программа будет установлена на домашних компьютерах, еще понадобиться отдельная часть которая направит зрителя даже если IP домашнего компьютера с видео поменяется. Идея такая: Пользователь ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $360
У меня на Windows 2003 сервере Helix Server 11 Unlimited. Нужна проверка пользователей. rtsp://myserver.net/stream.rm?$userid=0b04535a5550430d4......$password=5f505c0b0351435... Проверить данные можно из текст файла но лучше через НТТР http://myserver.com/auth/?user=%$userif%&pass=%$password% и если ответ от веб сервера 'ОК' то проверка успешная. Документация и исходники тоже понадобятся.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад