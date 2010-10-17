Добрый день, Нужно сделать современный дизайн для уже существующего сайта на Wordpress. Можно использовать готовые темплейты (с Темплейтмонстра и т.д.). Самое главное - сделать нормальную "продающую" главную страницу, чтоб сразу хотелось зарегистрироваться + продумать вложенные. Контент ...
Руководитель тут: http://tryit.com.ua/
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Для достаточно крупного (до 800 тыс. уник. посетителей в месяц) веб-проекта разыскивается PHP-программист на постоянную либо сдельную работу. Очень приветствуется опыт разработки расширений для phpBB. Общие требования: - PHP 5 - ООП, MVC - MySQL и/или PostgreSQL ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Есть 4 приложения для мобильных телефонов. Назначение приложений - отправка анонимных SMS-приколов. Приложения скачиваются бесплатно. Нужно создать аккуратный дизайн сайта, на котором будет следующая информация: 0. Главная страница - короткий обзор всех приложений, ссылки на их ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравйствуйте, На сайте http://myusa.com.ua/ есть меню на правой панели . Сат написан на WordPress. Необходимо сделать так, чтобы в меню по умолчанию были только ссылки первого и второго уровней. Вложенные в них подпункты должны отображаться только для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад