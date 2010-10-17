andr2k

Кравченко andr2k

 
43 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Руководитель тут: http://tryit.com.ua/

Руководитель тут: http://tryit.com.ua/

  • Дизайн для существующего сайта на Wordpress

    Добрый день, Нужно сделать современный дизайн для уже существующего сайта на Wordpress. Можно использовать готовые темплейты (с Темплейтмонстра и т.д.). Самое главное - сделать нормальную "продающую" главную страницу, чтоб сразу хотелось зарегистрироваться + продумать вложенные. Контент ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист (Харьков)

    Для достаточно крупного (до 800 тыс. уник. посетителей в месяц) веб-проекта разыскивается PHP-программист на постоянную либо сдельную работу. Очень приветствуется опыт разработки расширений для phpBB. Общие требования: - PHP 5 - ООП, MVC - MySQL и/или PostgreSQL ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQueryLinuxAjaxBash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта мобильных приложений (SMS-сервисы)

    Добрый день, Есть 4 приложения для мобильных телефонов. Назначение приложений - отправка анонимных SMS-приколов. Приложения скачиваются бесплатно. Нужно создать аккуратный дизайн сайта, на котором будет следующая информация: 0. Главная страница - короткий обзор всех приложений, ссылки на их ...

    Дизайн сайтаAndroidJavaБаннер для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модификация меню WordPress

    Здравйствуйте, На сайте http://myusa.com.ua/ есть меню на правой панели . Сат написан на WordPress. Необходимо сделать так, чтобы в меню по умолчанию были только ссылки первого и второго уровней. Вложенные в них подпункты должны отображаться только для ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта мобильных приложений (SMS-сервисы)
Сотрудничеством доволен
Работать с Александром достаточно легко. Сроки выдержал, пожелания выполнил. Результат соответствует ожиданиям.
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