antonkio

Антон antonkio

 
41 годУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайнер-художник, все виды графического дизайна и художественные работы: сайты, логотипы, полиграфия и многое другое...опыт работы 16 лет.

— Работаю по предоплате! 

Профессиональные навыки: 

— Графический дизайн любой сложности. 

— Полиграфия (буклеты, листовки, и многое другое). 

— Дизайн сайтов, лендинги, баннеры. 

— Логотипы и фирменный стиль. 

— Иллюстрации (Для Игр, Для Полиграфии и веб). 

— Художественные аналоговые работы. 

Профессиональные качества и квалификация: 

— Образование по специальности: графический дизайн. 

— Большой опыт работы. 

— Высокое качество. 

— Порядочность. 

— Ответственность.

Дизайн сайта
Портфолио
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
#246
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
#303
Наружная реклама
нет отзывов
$7/час
#342
Дизайн продукции
нет отзывов
$7/час
#395
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
#899
Баннеры
нет отзывов
$7/час
#915
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
#1035
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
#1851
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