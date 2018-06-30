Дизайнер-художник, все виды графического дизайна и художественные работы: сайты, логотипы, полиграфия и многое другое...опыт работы 16 лет.
— Работаю по предоплате!
Профессиональные навыки:
— Графический дизайн любой сложности.
— Полиграфия (буклеты, листовки, и многое другое).
— Дизайн сайтов, лендинги, баннеры.
— Логотипы и фирменный стиль.
— Иллюстрации (Для Игр, Для Полиграфии и веб).
— Художественные аналоговые работы.
Профессиональные качества и квалификация:
— Образование по специальности: графический дизайн.
— Большой опыт работы.
— Высокое качество.
— Порядочность.
— Ответственность.
Портфолио
- Дизайн Приложений212 просмотров
- Осенний SALE195 просмотров
- Лендинг Хостинг251 просмотр
- Толстовка и рюкзак232 просмотра
- DNS Calendar191 просмотр
- Конверт для дисконта187 просмотров
- Буклет170 просмотров
- Разработка паттерна для упаковки136 просмотров
- Карта клиента151 просмотр
- Коробка софт147 просмотров
- KMG Фирменный стиль155 просмотров
- Музыкальная школа143 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
#246
Фирменный стиль
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$7/час
#303
Наружная реклама
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$7/час
#342
Дизайн продукции
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$7/час
#395
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
#899
Баннеры
нет отзывов
$7/час
#915
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
#1035
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
#1851