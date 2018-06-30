Дизайнер-художник, все виды графического дизайна и художественные работы: сайты, логотипы, полиграфия и многое другое...опыт работы 16 лет.

— Работаю по предоплате!

Профессиональные навыки:

— Графический дизайн любой сложности.

— Полиграфия (буклеты, листовки, и многое другое).

— Дизайн сайтов, лендинги, баннеры.

— Логотипы и фирменный стиль.

— Иллюстрации (Для Игр, Для Полиграфии и веб).

— Художественные аналоговые работы.

Профессиональные качества и квалификация:

— Образование по специальности: графический дизайн.

— Большой опыт работы.

— Высокое качество.

— Порядочность.

— Ответственность.