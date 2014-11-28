antropova_ta

Татьяна antropova_ta

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сайты на CMS 1C-Битрикс и Drupal - создание, поддержка, продвижение. Качественно и адекватно.

Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов с 2006 года. 

Практический опыт по следующим направлениям:

- Подготовка ТЗ для разработки сайтов.

- Разработка и администрирование сайтов на CMS Drupal, 1C-Битрикс.

- Привлечение посетителей на сайт (контекстная реклама,e-mail маркетинг).

- Контент-менеджмент: составление грамотного семантического ядра, подготовка контента с учетом требований поисковиков, обработки изображений и т.д.

Умею разговаривать с заказчиками на русском языке, а не только  IT-сленгом.

Вот сайты компаний, с которыми я сейчас работаю на постоянной основе:

- www.comline.ru  Доработка функционала, администрирование, продвижение, контент-менеджемент. CMS 1C-Битрикс

- www.tmtr.ru   Администрирование, доработка функционала. CMS Drupal 6.

- www.na-klei.ru Разработка, администрирование, продвижение. CMS Drupal 7.

Образование:

Учитель информатики и английского языка.

Свободно владею английским языком.

Отзывы заказчиков

Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно настроить цели для Метрики на 4 формы главной страницы
Татьяна молодец, справилась без проблем. Без лишних вопросов, сразу поняла что нужно и как сделать и сделала. В процессе работы на связи. Рекомендую к сотрудничеству. Таня, спасибо!
Сергей, спасибо за приятный опыт сотрудничества. Оперативная оплата. Рекомендую!
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