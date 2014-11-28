Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов с 2006 года.
Практический опыт по следующим направлениям:
- Подготовка ТЗ для разработки сайтов.
- Разработка и администрирование сайтов на CMS Drupal, 1C-Битрикс.
- Привлечение посетителей на сайт (контекстная реклама,e-mail маркетинг).
- Контент-менеджмент: составление грамотного семантического ядра, подготовка контента с учетом требований поисковиков, обработки изображений и т.д.
Умею разговаривать с заказчиками на русском языке, а не только IT-сленгом.
Вот сайты компаний, с которыми я сейчас работаю на постоянной основе:
- www.comline.ru Доработка функционала, администрирование, продвижение, контент-менеджемент. CMS 1C-Битрикс
- www.tmtr.ru Администрирование, доработка функционала. CMS Drupal 6.
- www.na-klei.ru Разработка, администрирование, продвижение. CMS Drupal 7.
Образование:
Учитель информатики и английского языка.
Свободно владею английским языком.