Сайты на CMS 1C-Битрикс и Drupal - создание, поддержка, продвижение. Качественно и адекватно.

Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов с 2006 года.

Практический опыт по следующим направлениям:

- Подготовка ТЗ для разработки сайтов.

- Разработка и администрирование сайтов на CMS Drupal, 1C-Битрикс.

- Привлечение посетителей на сайт (контекстная реклама,e-mail маркетинг).

- Контент-менеджмент: составление грамотного семантического ядра, подготовка контента с учетом требований поисковиков, обработки изображений и т.д.

Умею разговаривать с заказчиками на русском языке, а не только IT-сленгом.

Вот сайты компаний, с которыми я сейчас работаю на постоянной основе:

- www.comline.ru Доработка функционала, администрирование, продвижение, контент-менеджемент. CMS 1C-Битрикс

- www.tmtr.ru Администрирование, доработка функционала. CMS Drupal 6.

- www.na-klei.ru Разработка, администрирование, продвижение. CMS Drupal 7.

Образование:

Учитель информатики и английского языка.

Свободно владею английским языком.