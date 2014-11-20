Требуется адаптация под мобильные устройства интернет магазина www.luperk.ru Цена, сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
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Требуется оформление страниц сайта www.luperk.ru в ВК, Фейсбук.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
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Добрый день Ищется web-разработчик с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ в Москве Убедительная просьба, обратить внимание на выделенное крупным шрифтом и не тратить свое время и наше в пустую! Необходимо разработать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист способный с нуля полностью создать Web-интерфейс для системы доступа к данным осуществляется на основе SOAP протокола Оплата поэтапно В дальнейшем необходимо будет сотрудничество в области ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Редактирование готовых четырех текстов информации "О нас" и т. п. в интернет магазине.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад