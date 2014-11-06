artem_govorun

Говорун artem_govorun

 
37 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$63
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$63
10 баллов
7 лет назад
Логотип зоомагазин PETMART
Артём, благодарю за очень интересный проект и приятное сотрудничество!
Спасибо Светлане за работу, очень качественно, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Креативный логотип для экспедиторской компании.
Интересный конкурс! Буду рад сотрудничеству!
Рекомендую, работает качественно и быстро.
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа и фирменного стиля для транспортной компании.
Интересный проект, спасибо за работу) Оплата своевременная и без проблем.
Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв