artem_govorun

Создать сайт на OpenCart похожий по функционалу на http://zooeda.com (это наш сайт сейчас) и связать его с CRM системой OneBox. Сейчас сайт продает только зоотовары, но в дальнейшем будем продавать и другие товары. Основные требования: - Список товаров ...
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка логотипа и фирм.стиля для зоомагазина.Завершен7 лет назад
- $50
Название: Expeditors Сайт: xpo.com.ua Слоган: Нет Будет использоваться: сайт, визитки, бланки, конветы, бейджи, наружная реклама, флаера, футболки, бейсболки и т.п. Интересует дейстивельно хорошый и креативный логотип для экспедиторской компании. Цена указана за логотип, за фирменный стиль доплата отдельно, цена договорная. Если ...Завершен7 лет назад
Интересует создание, креативного логотипа, в основном логотип должен хорошо читаться, быть запоминающимся. Ограничений по цвету и стилю нет.Фирменный стиль15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $75
Добрый день. Необходимо разработать логотип транспортной компании, которая занимается доставкой внутри города и предоставляет услуги грузчиков, основным конкурентом на рынке является компания http://www.muravej.ua/. Название компании "ДОСТАВКІН & ПОГРУЗКІН" можно писать "ДОСТАВКІН і ПОГРУЗКІН". Логотип должен быть интересным и ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Разработка логотипа и фирменного стиля для транспортной компании.Завершен9 лет назад