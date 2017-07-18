artorgzp2017

Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я представитель веб-студии WEDO ( http://wedo.com.ua ). Наша компания специализируется на разработке интернет-магазинов, интеграции их с учётными системами и дальнейшем продвижении.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

http://wedo.com.ua/internet-magaziny/

Основная цель, которую мы ставим, – это привести целевых посетителей на Ваш сайт и сконвертировать их в клиентов. Для этого важно сделать взаимодействие с сайтом простым и удобным. Разрабатывая интернет-магазины, мы обращаем внимание не только на современный дизайн, но и на SEO и UX. В нашем штате работают разработчики back-end и front-end, SEO и PPC специалисты и интернет-маркетологи.

Особенности наших интернет-магазинов:

Высокая конверсия посетителей в покупатели

Мобильная адаптация под смартфоны и планшеты

SEO-оптимизация на этапе разработки

Использование защищенных протоколов https

Высокая скорость загрузки страниц и работы

Оперативная техподдержка

Мы имеем опыт работы с такими CMS, как OpenCart, Bitrix.

Примеры работ:

Интернет-магазин одежды https://chikiss.com.ua/

Интернет-магазин строительных материалов https://ankor-crimea.ru

Интернет-магазин алюминиевых профилей https://ankor-profili.ru

Интернет-магазин бытовой химии и косметики https://lotos24.com.ua

Сайт-каталог официального представителя кофемашин WMF в Украине https://cmservice.com.ua/

Мы имеем 10летний опыт работы с 1С, поэтому качественно интегрируем онлайн магазины с данной учётной системой.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

http://wedo.com.ua/seo/

http://wedo.com.ua/kontekstnaya-reklama/

http://wedo.com.ua/smm/

В нашем штате работают интернет-маркетологи, специалисты по SEO (продвижение в органической выдаче), PPC (контекстная реклама Google Adwords, Яндекс Директ), SMM (Facebook, Instagram), копирайтеры.

Мы предлагаем:

всесторонний аудит и анализ веб-сайта с выявление проблем и предложением путей их решения

внутреннее и внешнее SEO

исследование ключевых слов и написание SEO-текстов с учётом того, что тексты должны быть интересны посетителям Вашего сайта.

LSI-копирайтинг

улучшение поведенческих факторов посетителей веб-сайтов

контекстная реклама в Гугл и Яндекс

продвижение в социальных сетях

С примерами работ Вы можете ознакомиться в портфолио. Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и обсудим проект.