artorgzp2017

Требуется копирайтер для написания описаний разделов, статей и новостей для сайтов тематики бытовая химия, стройматериалы. Объём - около 70 т.знаков без пробелов. Сроки - 2 месяца Условие выбора исполнителя - выполнение тестового задания. Тестовое задание призвано продемонстрировать, насколько Ваши умения ...
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я представитель веб-студии WEDO ( http://wedo.com.ua ). Наша компания специализируется на разработке интернет-магазинов, интеграции их с учётными системами и дальнейшем продвижении.
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
http://wedo.com.ua/internet-magaziny/
Основная цель, которую мы ставим, – это привести целевых посетителей на Ваш сайт и сконвертировать их в клиентов. Для этого важно сделать взаимодействие с сайтом простым и удобным. Разрабатывая интернет-магазины, мы обращаем внимание не только на современный дизайн, но и на SEO и UX. В нашем штате работают разработчики back-end и front-end, SEO и PPC специалисты и интернет-маркетологи.
Особенности наших интернет-магазинов:
Высокая конверсия посетителей в покупатели
Мобильная адаптация под смартфоны и планшеты
SEO-оптимизация на этапе разработки
Использование защищенных протоколов https
Высокая скорость загрузки страниц и работы
Оперативная техподдержка
Мы имеем опыт работы с такими CMS, как OpenCart, Bitrix.
Примеры работ:
Интернет-магазин одежды https://chikiss.com.ua/
Интернет-магазин строительных материалов https://ankor-crimea.ru
Интернет-магазин алюминиевых профилей https://ankor-profili.ru
Интернет-магазин бытовой химии и косметики https://lotos24.com.ua
Сайт-каталог официального представителя кофемашин WMF в Украине https://cmservice.com.ua/
Мы имеем 10летний опыт работы с 1С, поэтому качественно интегрируем онлайн магазины с данной учётной системой.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
http://wedo.com.ua/kontekstnaya-reklama/
В нашем штате работают интернет-маркетологи, специалисты по SEO (продвижение в органической выдаче), PPC (контекстная реклама Google Adwords, Яндекс Директ), SMM (Facebook, Instagram), копирайтеры.
Мы предлагаем:
- всесторонний аудит и анализ веб-сайта с выявление проблем и предложением путей их решения
- внутреннее и внешнее SEO
- исследование ключевых слов и написание SEO-текстов с учётом того, что тексты должны быть интересны посетителям Вашего сайта.
- LSI-копирайтинг
- улучшение поведенческих факторов посетителей веб-сайтов
- контекстная реклама в Гугл и Яндекс
- продвижение в социальных сетях
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад