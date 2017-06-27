Елена Романенко aurika1984aurika1984
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Люблю выполнять работу хорошо и всегда открыта ко всему новому.
Закончила СПБГТИ ( ТУ). Работала в различных областях.
Постоянно занимаюсь самообразование.
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Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
нет рейтинга