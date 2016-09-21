bastet9007

Опыт работы
21.09.2016 — по настоящее время
Вебстудия SiteUP г. Симферополь
Интернет-маркетинг:SEO-оптимизатор
Проверка и написание текстов, наполнение иSEO-оптимизация сайтов.
Работа с панелями Яндекс Вебмастер и ГуглВебмастер.
Работа с CMS WordPress, Joomla, OpenCart, ModX, Simpla, PrestaShop.
01.2015 — 21.09.2016 (1 год 7 месяцев)
РА "Салгир", г. Симферополь
Маркетинг / Реклама / PR Должность: Литературный сотрудник
Проверка и написание текстов, наполнение иSEO-оптимизация сайтов. Работа с CMS Joomla, WordPress, Opencart, MODX.
01.2015 — 09.2015(8 месяцев)
Webartex, г. Симферополь Должность:Редактор
Проверка и редактирование статей авторов.
11.2014 — 01.2015 (2 месяца)
Redbell, г. Симферополь Должность:Копирайтер
рерайтинг, копирайтинг, SEO-копирайтинг
04.2014 — 11.2014 (7 месяцев)
Level Up, г. Симферополь
Копирайтер
Написание новостей на тематики: кулинария,мода, дизайн интерьеров
11.2013 — 04.2014(5 месяцев)
Сайты, г. Симферополь
Редактор, контент-менеджер, администратор
Функциональные обязанности: обработкапоступающего от авторов контента, работа с программами уникальности, наполнение
контентом сайта (работа на движке Wordpress).
Ведение блога интернет-магазина
03.2012 — 11.2013 (1 год 8 месяцев)
Информационный портал Gipoteza.net, г.Симферополь СМИ / Издательское дело Должность: Копирайтер
Журналист-редактор (ведение рубрик: авто,политика, туризм, гламур, здоровье, происшествия), в целом – более 3000 статей.
Поиск и обработка новостного контента,работа с программами уникальности, наполнение контентом сайта.
Образование
2007 — 2012 гг.
Таврический гуманитарно-экологическийинститут, г. Симферополь. Образование: Высшее (Бакалавр). Специалиность:
Страноведение