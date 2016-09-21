bastet9007

Ксения bastet9007

 
32 годаУкраина/Симферополь
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рерайтер, копирайтер, SEO-копирайтер, SEO-оптимизатор

Опыт работы

 

21.09.2016 — по настоящее время

 

Вебстудия SiteUP г. Симферополь

 

Интернет-маркетинг:SEO-оптимизатор

 

Проверка и написание текстов, наполнение иSEO-оптимизация сайтов.

Работа с панелями Яндекс Вебмастер и ГуглВебмастер.

 

Работа с CMS WordPress, Joomla, OpenCart, ModX, Simpla, PrestaShop.

 

01.2015 — 21.09.2016 (1 год 7 месяцев)

РА "Салгир", г. Симферополь

 

Маркетинг / Реклама / PR Должность: Литературный сотрудник

 

Проверка и написание текстов, наполнение иSEO-оптимизация сайтов. Работа с CMS Joomla, WordPress, Opencart, MODX.

 

01.2015 — 09.2015(8 месяцев)

Webartex, г. Симферополь Должность:Редактор

 

Проверка и редактирование статей авторов.

 

11.2014 — 01.2015 (2 месяца)

Redbell, г. Симферополь Должность:Копирайтер

 

рерайтинг, копирайтинг, SEO-копирайтинг

 

04.2014 — 11.2014 (7 месяцев)

Level Up, г. Симферополь

 

Копирайтер

 

Написание новостей на тематики: кулинария,мода, дизайн интерьеров

 

11.2013 — 04.2014(5 месяцев)

Сайты, г. Симферополь

 

Редактор, контент-менеджер, администратор

 

Функциональные обязанности: обработкапоступающего от авторов контента, работа с программами уникальности, наполнение

контентом сайта (работа на движке Wordpress).

 

Ведение блога интернет-магазина

 

03.2012 — 11.2013 (1 год 8 месяцев)

Информационный портал Gipoteza.net, г.Симферополь СМИ / Издательское дело Должность: Копирайтер

 

Журналист-редактор (ведение рубрик: авто,политика, туризм, гламур, здоровье, происшествия), в целом – более 3000 статей.

 

Поиск и обработка новостного контента,работа с программами уникальности, наполнение контентом сайта.

 

 

Образование

 

2007 — 2012 гг.

Таврический гуманитарно-экологическийинститут, г. Симферополь. Образование: Высшее (Бакалавр). Специалиность:

Страноведение

 

 

 

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