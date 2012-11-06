Сайт посвящен аккумуляторам и зарядным устройствам для смартфонов, кпк и различных мобильных устройств. Нужен фрилансер для написания статей, обзоров, новинок на эту тематику. Размер статей 1200-1500 збп (+2 картинки по теме), можно до 2000. ...
Добрый день.
Я web-программист, создаю сайты для своих клиентов. Занимаюсь версткой, посадкой на CMS, подбор и покупка домена, хостинга, настройка хостинга, оптимизация работы сайта, перенос сайтов с одного хостинга на другой. Также подбираю и устанавливаю (либо создаю свои) модули для сайтов на ВордПресс или ОпенКарт.
Верстка в HTML5 и CSS3, как с применением Bootstrap, так и без него (например, на flex-box).
Верстаю в Gulp, использую SASS, минификацию(сжатие) кода, картинок, префиксы для различных браузеров.
Код пишу чистый и понятный, пригодный для дальнейшей работы сторонними специалистами.
Предпочитаемые CMS: WordPress, OpenCart.
Всегда на связи по скайпу, телефону или емейл.
- $50Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт посвящен аккумуляторам и зарядным устройствам для смартфонов, кпк и различных мобильных устройств. Нужен фрилансер для написания статей, обзоров, новинок на эту тематику. Размер статей 1200-1500 збп (+2 картинки по теме), можно до 2000. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад