Коротко о себе + портфолио

Портфолио﻿

Добрый день.

Я web-программист, создаю сайты для своих клиентов. Занимаюсь версткой, посадкой на CMS, подбор и покупка домена, хостинга, настройка хостинга, оптимизация работы сайта, перенос сайтов с одного хостинга на другой. Также подбираю и устанавливаю (либо создаю свои) модули для сайтов на ВордПресс или ОпенКарт.

Верстка в HTML5 и CSS3, как с применением Bootstrap, так и без него (например, на flex-box).

Верстаю в Gulp, использую SASS, минификацию(сжатие) кода, картинок, префиксы для различных браузеров.

Код пишу чистый и понятный, пригодный для дальнейшей работы сторонними специалистами.

Предпочитаемые CMS: WordPress, OpenCart.

Всегда на связи по скайпу, телефону или емейл.