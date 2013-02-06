blessendor

$250
Для проектов под IP-телефонию нужна любая веб-морда, задача которой: - запрос к БД - вывод в интерфейс, - правка параметров - запись в БД, - применение параметров - генерация текстовых ...
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Для проектов под IP-телефонию нужна любая веб-морда, задача которой: - запрос к БД - вывод в интерфейс, - правка параметров - запись в БД, - применение параметров - генерация текстовых ...
Здравствуйте! Нам требуется специалист для проекта онлай IP PBX на базе Asterisk/FreeSWITCH и других технологий VoIP. Предполагается единая БД всех пользователей с изоляцией номерного плана друг от друга, максимально простым интерфейсом для работы (начинать будем ...