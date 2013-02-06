blessendor

Здравствуйте! Нам требуется специалист для проекта онлай IP PBX на базе Asterisk/FreeSWITCH и других технологий VoIP. Предполагается единая БД всех пользователей с изоляцией номерного плана друг от друга, максимально простым интерфейсом для работы (начинать будем ...