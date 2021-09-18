Нужен специалист, обладающий "чувством прекрасного" , для поиска, обработки фотографий для сайта индивидуальных экскурсий. Мы небольшой маркетплейс, где гиды размещают свои индивидуальные экскурсии. В основном это обзорные экскурсии в городах, и немного экскурсий с туристическим акцентом: ...