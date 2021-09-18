Нужен специалист, обладающий "чувством прекрасного" , для поиска, обработки фотографий для сайта индивидуальных экскурсий. Мы небольшой маркетплейс, где гиды размещают свои индивидуальные экскурсии. В основном это обзорные экскурсии в городах, и немного экскурсий с туристическим акцентом: ...
- Обработка фотографий10 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задачи:[/b] - разработать стратегию и контент-план заполнения сайта экспертными и информационными статьями для увеличения органического трафика; - разработать стратегию и контент-план для продажи/допродажи/повторной продажи экскурсий через email рассылку и/или другие каналы (чатботы, мессенджеры, инстаграм); - контроль реализации стратегии, отслеживание результатов, ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен SEO специалист по продвижению сайтов с индивидуальными экскурсиями. Мы работаем как marketplace, где индивидуальные гиды из разных городов размещают свои экскурсии. Наши домены: tripvenue.ru - экскурсии по городам России, только русский язык. tripvenue.com.ua - Украина, русский и украинский ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
ТЗ в документе: https://docs.google.com/document/d/1p_fDCBIGdNJIMaQU6klzS1f7HYki2ieodznEV8DgZmA/edit#Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад