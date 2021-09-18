boryak

Борис boryak

 
37 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск и обработка продающих фотографий туристической направленности

    Нужен специалист, обладающий "чувством прекрасного" , для поиска, обработки фотографий для сайта индивидуальных экскурсий. Мы небольшой маркетплейс, где гиды размещают свои индивидуальные экскурсии. В основном это обзорные экскурсии в городах, и немного экскурсий с туристическим акцентом: ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать стратегию и контент-план для тревел-проекта

    [b]Задачи:[/b] - разработать стратегию и контент-план заполнения сайта экспертными и информационными статьями для увеличения органического трафика; - разработать стратегию и контент-план для продажи/допродажи/повторной продажи экскурсий через email рассылку и/или другие каналы (чатботы, мессенджеры, инстаграм); - контроль реализации стратегии, отслеживание результатов, ...

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO продвижение тревел-проекта

    Нужен SEO специалист по продвижению сайтов с индивидуальными экскурсиями. Мы работаем как marketplace, где индивидуальные гиды из разных городов размещают свои экскурсии. Наши домены: tripvenue.ru - экскурсии по городам России, только русский язык. tripvenue.com.ua - Украина, русский и украинский ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад