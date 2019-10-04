Привет, есть задача закодить форму заявки на странице сайта (движок shopify, движок похож на insale, не сложнее modx) Форма отправляет аккуратное письмо со всеми полями на почту Требования: шаблонизатор liquid. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $215
Основная задача перенос верстки на shopify движок (движок похож на insale, не сложнее modx) 1 готовую верстку натянуть / копипаснуть на шаблон shopify 2 Написать несколько строчек по бэкэнду (ничего многострочного) 3 ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Есть несколько задач по верстке и допилке сайта на shopify. Тз пришлю в переписке. Дальнейшее сотрудничество. Уверенные знания: JavaScript, Php, MySQL, Bootstrap, Css/Html, Ajax.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Проектная работа. Beauty проект Доработка сайта на Shopify (аналог BigCommerce) Сайт часто улучшаем, делаем удобнее функционал. Сейчас нужно настроить верстку и вывод товаров. Все правки расписано четко по ТЗ. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад