Создание качественных интернет-проектов. Преимущества сотрудничества:

- клиентоориентированный подход;

- гибкая ценовая политика;

- четкое соблюдение сроков;

- гарантия и контроль качества на все виды услуг;

- высокий уровень сервиса;

- отличные рекомендации клиентов;

- консалтинг и сервисная поддержка после закрытия проекта.

В разработках используется следующий инструментарий:

-технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery;

-платформы: UMH System, Open Cart, Word Press.

При необходимости имеется возможность предложить индивидуальные решения для

каждого клиента!

Если Вам нужно показать свой бизнес в выгодном свете перед клиентами, создать работающий и зарабатывающий многофункциональный сервис или освежить ресурс интересной графикой, то Вы выбрали правильного партнера.