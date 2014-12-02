Создание качественных интернет-проектов. Преимущества сотрудничества:
- клиентоориентированный подход;
- гибкая ценовая политика;
- четкое соблюдение сроков;
- гарантия и контроль качества на все виды услуг;
- высокий уровень сервиса;
- отличные рекомендации клиентов;
- консалтинг и сервисная поддержка после закрытия проекта.
В разработках используется следующий инструментарий:
-технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery;
-платформы: UMH System, Open Cart, Word Press.
При необходимости имеется возможность предложить индивидуальные решения для
каждого клиента!
Если Вам нужно показать свой бизнес в выгодном свете перед клиентами, создать работающий и зарабатывающий многофункциональный сервис или освежить ресурс интересной графикой, то Вы выбрали правильного партнера.