cardnonstop-ls

Требуется сделать некоторые доработки в админ.панели CRM, написанной на Ext JS 4. Работа проектная, но, если разберетесь в чужом коде и у нас появится больше задач по админке, пригласим в команду. Компания занимается внедрением собственной ...
Дарья Овчинникова cardnonstop-lscardnonstop-ls
Компания CardNonStop разрабатывает и выпускает специализированные программные продукты, рассчитанные на запуск и сопровождение программ лояльности. Предлагая интерактивные услуги по сопровождению карт лояльности — накопительные, бонусные, дисконтные карты и подарочные сертификаты, специалисты CardNonstop решают комплексную задачу предоставления информации о клиентах.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Стек технологий: bootstrap, css, php(laravel, blade), mysql, js(ajax, jquery) Задание во вложении.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP) Тестовое задание: git clone ssh://[email protected]:9717/~/project.git пароль q9CnX6betofgYjd6xM5vHw Результат отправить в этот же репозиторий.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад