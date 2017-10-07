cardnonstop-ls

Дарья Овчинникова cardnonstop-ls

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
ООО "Программы Лояльности"

Компания CardNonStop разрабатывает и выпускает специализированные программные продукты, рассчитанные на запуск и сопровождение программ лояльности. Предлагая интерактивные услуги по сопровождению карт лояльности — накопительные, бонусные, дисконтные карты и подарочные сертификаты, специалисты CardNonstop решают комплексную задачу предоставления информации о клиентах.

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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей