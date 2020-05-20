codefreelancelot

Верстальщик веб-страниц
Верстка лендингов, ( bootstrap4 , html5, css3, gulp + SASS, jquery , flexbox) программирование (JS, PHP,MYSQL)
Услуги :
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page , сайт визитка.
- Адаптация сайтов под мобильные устройства.
- Сотрудничество на постоянной основе.
- HTML5, CSS3, JavaScript, Less, jQuery, SASS, Gulp, Flexbox, Photoshop
- Плагины: Owl carousel(слайдер), maskedinput, magnific-popup и многое другое
- Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ).
- Bootstrap 4.
- Соблюдение семантических стандартов HTML5
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Комментарии.
- безопасный платеж
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