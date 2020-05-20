codefreelancelot

Романов codefreelancelot

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстальщик веб-страниц

Верстка лендингов, ( bootstrap4 , html5, css3, gulp + SASS, jquery , flexbox) программирование (JS, PHP,MYSQL)

Услуги :

  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page , сайт визитка.
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства.
  • Сотрудничество на постоянной основе.
Навыки:

  • HTML5, CSS3,  JavaScript,  Less, jQuery, SASS, Gulp, Flexbox, Photoshop
  • Плагины: Owl carousel(слайдер), maskedinput, magnific-popup и многое другое
  • Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ﻿).
  • Bootstrap 4.
  • Соблюдение семантических стандартов HTML5
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face,  google web fonts).
  • Комментарии.
Оплата:

- безопасный платеж

Контакты:

[email protected]