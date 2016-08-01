Декомпилировать приложение(или просто отдебажить) и перенести процедуру авторизации api и некоторые функций на другой язык программирования (c#, php)
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Ищем верстальщика с дизайнерскими навыками и хорошим вкусом и знанием JS на среднем уровне. Верстка выполняется без дизайна на любом css фреймворке по тз. Графику для верстки брать и искать ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется системный администратор с опытом работы (ActiveDirectory) для консультации и в дальнейшем интеграции php приложения на linux сервере с ActiveDirectory Windows.Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется снять видео для инфопродукта по заработку. 1-2 минуты. Требования: Мужчина старше 25 лет. Внятная дикция. Хорошее качество записи звука и видео.Озвучивание7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт http://copyland.pro/ Нужно настроить контекстную рекламу яндекс ДиректКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт9 лет назад