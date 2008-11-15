cooldog

Антон cooldog

 
43 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • WP на странице каталога товаров, прописать placeholder для отображения

    Магазин на WP \ woocommerce 1. В шаблоне отсутствует отображение placeholder на страницах каталога, категории, необходимо исправить. 2. На кнопке сравнения товаров, не работает локализация и подсвечивает при наведении "Compare" вместо "Сравнить", также необходимо исправить.

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для excel для учёта продаж и прибыли

    Сразу приношу извинения за ТЗ, пишу их кривовато. Реализация возможна для excel или access, также выслушаю Ваше предложение: Штрихкод сканер уже подключен и работает без проблем Что нужно: Документ excel (книга) с несколькими закладками (листами) Лист 1. (ПРАЙС-ЛИСТ) с полями Создаётся мной ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипты для google (docs) spreadsheets

    Есть таблица в гугл docs, в таблицу вносят данные через форму различные пользователи. В ней много полей, основные - ник, производитель, артикул, цена. Ещё есть таблица в которую пользователи вносят регистрационные данные - основные поля ник, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допилить K2-K2nmart-virtuemart JOOMLA

    На Joomla 2.5 используется шаблон от Gavick Установлена связка Virtuemart (как корзина) K2 (для отображения товаров) K2MART (для связки этих двух монстров) CSV Improoved (который free) (для импорта \ экспорта товаров) Необходимо допилить шаблоны K2 чтобы выводил цены (из virtuemart, шаблон k2mart выводит ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен компонент для joomla 1.5. каталог курсов.

    $100

    Компонент курсов, семинаров и т.д. с добавлением информации с фронтэнда. Должен работать не в LEGACY MODE. Из существующих каталогов mosset tree почти устраивает, но работает только в легаси. На сайте moitreningi.com можно посмотреть работающий компонент (что-то подобное ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
waternik
Никита 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Скрипт для excel для учёта продаж и прибыли
Замечательный заказчик, всегда online, чётко было поставленное ТЗ и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
kroki
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Скрипты для google (docs) spreadsheets
Очень хороший заказчик. Буду рад всегда продолжить сотрудничество.
Спасибо огромное! Всем доволен! Обязательно буду обращаться ещё!
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