Магазин на WP \ woocommerce 1. В шаблоне отсутствует отображение placeholder на страницах каталога, категории, необходимо исправить. 2. На кнопке сравнения товаров, не работает локализация и подсвечивает при наведении "Compare" вместо "Сравнить", также необходимо исправить.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Сразу приношу извинения за ТЗ, пишу их кривовато. Реализация возможна для excel или access, также выслушаю Ваше предложение: Штрихкод сканер уже подключен и работает без проблем Что нужно: Документ excel (книга) с несколькими закладками (листами) Лист 1. (ПРАЙС-ЛИСТ) с полями Создаётся мной ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть таблица в гугл docs, в таблицу вносят данные через форму различные пользователи. В ней много полей, основные - ник, производитель, артикул, цена. Ещё есть таблица в которую пользователи вносят регистрационные данные - основные поля ник, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт goo.gl/dQ9D5 Что Надо 1. Парсить товары, информацию, цены, картинки 2. Проводить анлиз самых низких цен на товар 3. Вносить свои товары с ценой ниже конкурентовВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На Joomla 2.5 используется шаблон от Gavick Установлена связка Virtuemart (как корзина) K2 (для отображения товаров) K2MART (для связки этих двух монстров) CSV Improoved (который free) (для импорта \ экспорта товаров) Необходимо допилить шаблоны K2 чтобы выводил цены (из virtuemart, шаблон k2mart выводит ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Компонент курсов, семинаров и т.д. с добавлением информации с фронтэнда. Должен работать не в LEGACY MODE. Из существующих каталогов mosset tree почти устраивает, но работает только в легаси. На сайте moitreningi.com можно посмотреть работающий компонент (что-то подобное ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад