cosmetic59

Здравствуйте. Записать выдео - отзыв от 2 минут, тема интернет-магазин косметики. Инструкция при согласовании. Спасибо!
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно переделать модуль, а точнее изменить оператора отправки смс, сейчас он какой то забугорный а нужен sms ru. Модуль прикреплен, CMS opencart. Спасибо :)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать, что бы при регистрации в магазине на CMS opencart происходила подписка на рассылку по API в сервисе smartresponder.ru. (Так же при отказе от подписке в личном кабинете магазина на CMS opencart происходила отписка ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. На сколько я понимаю возникли какие то проблемы в работе скриптов ajax, частенько оно зависает. Не всегда проходит регистрация или не удается подтвердить уже оформленный заказ (в самом конце ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется на постоянную работу рерайтер. icq 382502148Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются постеры на региональный форум. Тематики разные. Предложению сюда либо по icq 382502148Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Написание новости по разделам форума www.forum59.ru (раздел на выбор) требования: 1. уникальный текст 2. не менее 500 символов 3. обязательно должно так или иначе касаться города Пермь ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написание тем и поддержка их. Оплата за сообщение или оклад в месяц :)Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Оцените объем работы. Срочно!Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад