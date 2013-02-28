Для участия в реализации SaaS-проекта требуются PHP-программист (1-3 чел.). Кандидат должен обладать следующими компетенциями: Хорошие знания принципов работы web сервера, PhpStorm(NetBeans) и др.; БД MySQL (опыт работы с БД Mongo ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для удаленной поддержки и развития функционала имеющегося программного продукта, требуется профессионал обладающий следующими компетенциями: Опыт работы: от 3 лет. Хорошее знание Transact-SQL. Умение оптимизировать запросы. Знание ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется команда специалистов для проекта: разработка системы для автоматизации информационно-аналитической деятельности кредитной организации. Особенности реализации проекта: Функционирование серверной части системы под ОС Linux; Клиентская часть системы - кроссплатформенное веб-приложение (интернет-браузер ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад