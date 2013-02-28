czln

БББ czln

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задача для PHP-программиста

    Для участия в реализации SaaS-проекта требуются PHP-программист (1-3 чел.). Кандидат должен обладать следующими компетенциями: Хорошие знания принципов работы web сервера, PhpStorm(NetBeans) и др.; БД MySQL (опыт работы с БД Mongo ...

    CSSHTMLJavajQueryMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для поддержки и развития ПО

    Для удаленной поддержки и развития функционала имеющегося программного продукта, требуется профессионал обладающий следующими компетенциями: Опыт работы: от 3 лет. Хорошее знание Transact-SQL. Умение оптимизировать запросы. Знание ...

    DelphiSQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автоматизация деятельности кредитной организации

    Требуется команда специалистов для проекта: разработка системы для автоматизации информационно-аналитической деятельности кредитной организации. Особенности реализации проекта: Функционирование серверной части системы под ОС Linux; Клиентская часть системы - кроссплатформенное веб-приложение (интернет-браузер ...

    LinuxMySQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад