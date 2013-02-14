Автоматизация деятельности кредитной организации

Имеется программа для ПК (пример). Нужно по такому же принципу написать новую. О задаче: в программе предусматривается возможность: задавать текст задавать картинку есть режимы воспроизведения с указанием временных интервалов режим фул скрин для программы предусмотрен дизайн Программу скорей всего нужно сделать на делфи. Возможно ...
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Требуется команда специалистов для проекта: разработка системы для автоматизации информационно-аналитической деятельности кредитной организации.
Особенности реализации проекта:
Функционирование серверной части системы под ОС Linux;
Клиентская часть системы - кроссплатформенное веб-приложение (интернет-браузер или десктоп);
СУБД MYSQL;
Интеграция с 1С (7.7 и 8.2).
Кандидатам будет предоставлено подробное ТЗ.
Сроки реализации: до 5-и месяцев.
Бюджет: обсуждается.
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