Создание внутренней системы учета сделок

Требуется программист для создания внутренней online системы по учету сделок компании (в дальнейшем система CRM). Разработка внутреннего кода, интерфейса, отчетов. Система должна работать под все известные браузеры через интернет. Возможна реализация на 1С-Битрикс (есть уже купленная платформа) или создание "с нуля".

Рассматриваются кандидаты с опытом работы больших проектов (данный рассчитывается на срок не менее 3-х месяцев).

Гонорар и процесс оплаты обсуждается с кандидатом.