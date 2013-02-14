Написать проксификатор

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Программа должна уметь подключать компьютер "А" к интернету через компьютер "Б" посредством Socks 5. Иными словами, требуется переносной мини прокси-сервер позволяющий выходить в интернет через ip адрес компьютера "Б". В установке и настройке ПО не должно быть сложностей. Подробности в переписке.

11 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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