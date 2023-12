Denis NIKULIN

e-mail: [email protected]

icq: 317 189 072

Professional skills

java /swing, jdbc, jsp, servlet/

xml /Schema, xslt/

html, css, javaScript

MySQL, MS SQL

C++ /OWL, VCL/ last used 2003

1C v7.7

Expierence

2003 - for now Ascon company, Voronezh (wholesale)

Duties: the development and support of the company information system

Used languages and technologies:

java /jdk 1.5.0_06, swing, jsp, servlet, jdbc, javaMail/,

xml /xslt/,

MS SQL 2000, MySQL 4.1.10

Tomcat 5.5, Apache 2.0, Ant 1.6.2

html, css, javaScript

1С 7.7 (компоненты оперативный учет, бухгалтерский учет)

1995-2003 Federal treasury, Gubkin town, Belgorod region

Duties: The software development for calculation incomes and expenses of federal budget

Used languages and technologies:

Clipper, Borland C++ (OWL 1.0,2.0), Builder C++ (VCL)

Education

1990-1995 - Belgorod technological institute. Specialty is a programmer.

2001 - Courses in Moscow academy of budget and treasury. Specialty is information technologies.