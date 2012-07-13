Программа для определения скорости, расстояния gps

$250
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Закрыт1 заявка174 просмотра

Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние.

целевая ОС : Windows CE 6.0

язык программирования : С/С++

gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC

способ определения координат: NMEA, опционно gpsapi

при старте программы окно максимизируется по размеру дисплея.

внизу две кнопки "Старт", "Стоп"

при нажатии старт,

MM=0; XX.X =0.0; SS=0;

выше кнопок отображается:

а)

Время : ММ мин.

Расстояние : ХХ.Х км

Скорость: SS км/ч

б) запускается поток в котором с интервалом 10с,

шлется http запрос

http://myhost.domain/?x=XX&y=YY&speed=speed&time=time

где XX - широта, YY - долгота, speed - скорость, time - время

при нажатии на "Стоп"

ММ, ХХ.Х, SS фиксируются.

готовность предоставить исходный код.

13 лет назад
dan
52 года
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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