Всем привет, У нас есть идея iPad приложения для детей (до 10 лет). Протестировав десятки похожих приложений, мы определили сильные и слабые стороны конкурентов и сформировали нашу концепцию. ...
Программа для определения скорости, расстояния gps
Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние.
целевая ОС : Windows CE 6.0
язык программирования : С/С++
gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC
способ определения координат: NMEA, опционно gpsapi
при старте программы окно максимизируется по размеру дисплея.
внизу две кнопки "Старт", "Стоп"
при нажатии старт,
MM=0; XX.X =0.0; SS=0;
выше кнопок отображается:
а)
Время : ММ мин.
Расстояние : ХХ.Х км
Скорость: SS км/ч
б) запускается поток в котором с интервалом 10с,
шлется http запрос
http://myhost.domain/?x=XX&y=YY&speed=speed&time=time
где XX - широта, YY - долгота, speed - скорость, time - время
при нажатии на "Стоп"
ММ, ХХ.Х, SS фиксируются.
готовность предоставить исходный код.
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