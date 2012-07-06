Проект учета домашних финансов под iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки150 просмотров

Суть программы - домашняя бухгалтерия, но не только. Работа с облачными сервисами (iCloud)!

Число экранов iPhone до 7, на основе шаблонов которых (однотипные) строятся до 30 экранов.

Высокие требования к качеству и доведению мелких деталей до конца.

Длительность проекта около 2х мес, после - поддержка.

Все подробности при общении.

Ценим творческий подход.

Есть более короткие проекты - до 2х недель.

iOS
13 лет назад
mike3b
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров