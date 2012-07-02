Создание мобильного приложения для iPhone и iPad + Android

Разработка приложения + интерфейса для iPhone и iPad + Android Разработка логики, анализ пользователя, для ресторанного портала.

Пример портала на котором можно основаться www.menu.ru

Функционал стандартный, есть много ресторанных каталогов на чем можно базироваться.

От вас указать цену для разработки на iPhone и iPad и отдельно цена на Android.

Можно взять за основу единую платформу и потом от нее плясать к Iphone.

Подчеркиваю, указывать цены и сроки.