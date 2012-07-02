Нужно написать демонстрационное J2ME приложение под Symbian с использованием JSR177 Необходимо, чтобы разработчик приложения территориально находился в Санк-Петербурге
Создание мобильного приложения для iPhone и iPad
Создание мобильного приложения для iPhone и iPad + Android
Разработка приложения + интерфейса для iPhone и iPad + Android Разработка логики, анализ пользователя, для ресторанного портала.
Пример портала на котором можно основаться www.menu.ru
Функционал стандартный, есть много ресторанных каталогов на чем можно базироваться.
От вас указать цену для разработки на iPhone и iPad и отдельно цена на Android.
Можно взять за основу единую платформу и потом от нее плясать к Iphone.
Подчеркиваю, указывать цены и сроки.
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