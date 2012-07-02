Создание мобильного приложения для iPhone и iPad

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Создание мобильного приложения для iPhone и iPad + Android

Разработка приложения + интерфейса для iPhone и iPad + Android Разработка логики, анализ пользователя, для ресторанного портала.

Пример портала на котором можно основаться www.menu.ru

Функционал стандартный, есть много ресторанных каталогов на чем можно базироваться.

От вас указать цену для разработки на iPhone и iPad и отдельно цена на Android.

Можно взять за основу единую платформу и потом от нее плясать к Iphone.

Подчеркиваю, указывать цены и сроки.

Android
13 лет назад
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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