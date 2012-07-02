Живые обои для android

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется нарисовать и спрограммировать живые обои для OS Android.

ТЗ.

нарисовать механику наручных часов, чтоб было понятно прикрепил примеры, после того как дизайн будет утвержден, оживить изображение, примерно так

http://www.youtube.com/watch?v=z51EHhDS12g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WVJuDXPfjOg&feature=relmfu

Android
13 лет назад
entesion
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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