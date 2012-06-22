Приложение для iOS (iPhone+iPad)

Ищу разработчика для создания мобильной версии приложения на платформе iOS.

Бизнес-приложение показывает события с сервера, принимает некоторый пользовательский ввод и передает на сервер. Не содержит анимации или работы с графикой. Приложение различается по внешнему виду для iPhone и iPad.

Постановка задачи дается в виде

- экранов

- краткого описания функционала

- описания протокола работы с сервером

- возможности работать с win32-прототипом (совпадение по функционалу на 80%).

- возможности работать с веб-приложением (перекрывает недостающие 20% с оговоркой что должна быть адаптация на мобильность, заключающаяся в синхронизации онлайн-офлайн).

- умения разработчика задавать правильные вопросы и настаивать на получении правильных ответов.

Суммарно содержит порядка 10 экранов включая экран настроек.

Разработка серверной части в задание не входит.

При работе предполагается плотный контакт с server-side разработчиком и дизайнером.

Требования к качеству высокие, в том числе к дизайну (разработчик запрашивает от дизайнера уточнения).

Ежедневные коммиты в репозиторий готового кода и отчетность. Ежедневно на связи онлайн в рабочее время. Полная отдача на данный проект, без совмещения. Повторно: плотный контакт на время разработки постоянный, с первого дня. Время на раскачку не дается.

После первого этапа разработки и пробной эксплуатации будет этап дополнений, он оплачивается отдельно.

Предположительный объем работ первой версии 100-140 часов. Оплата в два этапа, по сдаче приложения 60%, после 4-х недельной эксплуатации еще 40%. Дополнительные работы упомянутые выше предположительно займут около 50 часов и будут оплачены третьей очередью.

Предполагается (обсуждаемо) дальнейшая постоянная поддержка данного проекта на платной основе.

В случае успешного завершения проекта в срок можем рассмотреть варианты постоянного трудоустройства либо попроеткной работы (~1 проект в квартал).

Разработчики без приложений в AppStore не рассматриваются. Иные детали проекта после подписания NDA.

В предложении указывайте цену за час/проект в целом, ссылки/названия на ваши приложения в AppStore. Предложения скрываются.