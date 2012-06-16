Система защиты мобильных телефонов от кражи. 1) Создание программ на все более менее известные мобильные телефоны имеющие доступ к интернету через GPRS. 2) Отдельный доступ к серверу и контроль ...
Дизайн детского приложения iPad
Есть каркас детского развивающего приложения. Нужно сделать дизайн главного меню, фон для игрового процесса, несколько текстур для моделей. Бюджет 4 т.р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет. Клиентское приложение для Android, которое позволяет: 1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте). 2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать игру под андроид. По функционалу похожую на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junerking.birdjump&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdW5lcmtpbmcuYmlyZGp1bXAiXQ.. По графике в стиле https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.hd.lite.google&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56ZXB0b2xhYi5jdHIuaGQubGl0ZS5nb29nbGUiXQ.. Игра с показом рекламы в верхней части экрана. С возможностью отключения за определенную плату. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать нативную форму подписки на mailchimp.com. Для показа с iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry. Бюджет $30Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нам необходимо короткое рекламное сообщение, которое будет всплывать при открытии мобильного приложения. Платформы - iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry Бюджет $30 Cпецификация рекламного попапа xml file ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
У нас есть достаточно простое приложение, которое помогает стрелкам вести учет их результатов попадания по мишени. Приложение это насчитывает 6-7 страниц. Нам необходима новая привлекательная графика, плюс добавить несколько несложных функций. Бюджет 100$. Детали ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать приложение для сайта знакомств. Пример понравившейся работы - приложение сайта badoo.com Функционал идентичный. По завершению работы требуется выложить приложение в AppStore. Более подробная ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать приложение под iOs и Андроид. Приложение не сложное, немного измененный геймплэй паззл. Обязателен опыт разработки под данные платформы.Закрыт13 лет назад
Нужно приложение для iPad, которое бы рассчитывало стоимость изготовления жалюзи, и на выходе генерило pdf со счётом. По самому калькулятору ничего особо навороченного: пользователь вводит размеры, выбирает тип и модель жалюзи ...Закрыт13 лет назад
Суть: приложение которое мониторит запуск и выход из приложений и отдает эту инфу на сервер. Серверная часть готова. Приложение будет стучатся в урлы. Более подробно личкой.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад