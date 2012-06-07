Приложение-калькулятор для iPad

Нужно приложение для iPad, которое бы рассчитывало стоимость изготовления жалюзи, и на выходе генерило pdf со счётом.

По самому калькулятору ничего особо навороченного: пользователь вводит размеры, выбирает тип и модель жалюзи или рулонных штор, отмечает опции, видит цену. Если Ок – получаем pdf, либо возвращаемся к редактированию.

Каталог моделей (артикул, название, цена. Картинок не будет) хранится в xml файле на сервере, программа загружает его при запуске.

В настройках самой программы, наверное, лучше держать только URL этого файла, а все остальные параметры уже так же читать из него. Писать в него ничего не надо. Только читать.

Понятно, что ТЗ очень грубое, но я сейчас хочу увидеть хотя бы ориентировочный ценник на работу такого масштаба. Перед непосредственным началом работы ТЗ будет подробным и будет возможность ценник подправить при необходимости.

Так же я не очень представляю насколько сложно для ios приложения сочинить pdf. Если это сложно – тогда не заморачиваемся: скрипт-генератор pdfов будет размещён на сервере, а программа пусть передаёт ему подсчитанные значения, и скачивает уже готовый файл.

В общем, интересуют примерная цена и сроки. Спасибо.