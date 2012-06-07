Суть: приложение которое мониторит запуск и выход из приложений и отдает эту инфу на сервер. Серверная часть готова. Приложение будет стучатся в урлы. Более подробно личкой.
Приложение-калькулятор для iPad
Нужно приложение для iPad, которое бы рассчитывало стоимость изготовления жалюзи, и на выходе генерило pdf со счётом.
По самому калькулятору ничего особо навороченного: пользователь вводит размеры, выбирает тип и модель жалюзи или рулонных штор, отмечает опции, видит цену. Если Ок – получаем pdf, либо возвращаемся к редактированию.
Каталог моделей (артикул, название, цена. Картинок не будет) хранится в xml файле на сервере, программа загружает его при запуске.
В настройках самой программы, наверное, лучше держать только URL этого файла, а все остальные параметры уже так же читать из него. Писать в него ничего не надо. Только читать.
Понятно, что ТЗ очень грубое, но я сейчас хочу увидеть хотя бы ориентировочный ценник на работу такого масштаба. Перед непосредственным началом работы ТЗ будет подробным и будет возможность ценник подправить при необходимости.
Так же я не очень представляю насколько сложно для ios приложения сочинить pdf. Если это сложно – тогда не заморачиваемся: скрипт-генератор pdfов будет размещён на сервере, а программа пусть передаёт ему подсчитанные значения, и скачивает уже готовый файл.
В общем, интересуют примерная цена и сроки. Спасибо.
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