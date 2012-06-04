Написать приложение для iOS

Необходимо написать приложение под iPhone.

Есть практически готовое приложение под Android, поэтому сильно нового выдумывать ничего не придётся. Подробнее в ТЗ, которое прикреплено к Проекту.

В дальнейшем потребуется неоднократная доработка/совершенствование приложения, учитывайте это пожалуйста. Все последующие доработки оплачиваются отдельно.

Большой опыт разработки не является главным критерием – исполнителем может быть и обычный студент-программист. Главное, отношение к разрабатываемому приложению как к нечто большему, чем просто "сделать для галочки".

Ну и конечно ответственность и пунктуальность:)

Ориентировочный бюджет: 15000р.

С Уважением, Дмитрий Шишмаков.