Написать приложение для iOS

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Необходимо написать приложение под iPhone.

Есть практически готовое приложение под Android, поэтому сильно нового выдумывать ничего не придётся. Подробнее в ТЗ, которое прикреплено к Проекту.

В дальнейшем потребуется неоднократная доработка/совершенствование приложения, учитывайте это пожалуйста. Все последующие доработки оплачиваются отдельно.

Большой опыт разработки не является главным критерием – исполнителем может быть и обычный студент-программист. Главное, отношение к разрабатываемому приложению как к нечто большему, чем просто "сделать для галочки".

Ну и конечно ответственность и пунктуальность:)

Ориентировочный бюджет: 15000р.

С Уважением, Дмитрий Шишмаков.

AndroidiOS
13 лет назад
Shishmakov
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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