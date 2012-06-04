Разработка цифрового издания для ipad, нужен программист, дизайнер, копирайтеры. тематика - Экология России. Нужно сделать свой собственный журнал(130 страниц примерно). Приложение ддолжно поддерживать 3 айпад+ айфон 4. оставляйте контакты.
Написать приложение для iOS
Необходимо написать приложение под iPhone.
Есть практически готовое приложение под Android, поэтому сильно нового выдумывать ничего не придётся. Подробнее в ТЗ, которое прикреплено к Проекту.
В дальнейшем потребуется неоднократная доработка/совершенствование приложения, учитывайте это пожалуйста. Все последующие доработки оплачиваются отдельно.
Большой опыт разработки не является главным критерием – исполнителем может быть и обычный студент-программист. Главное, отношение к разрабатываемому приложению как к нечто большему, чем просто "сделать для галочки".
Ну и конечно ответственность и пунктуальность:)
Ориентировочный бюджет: 15000р.
С Уважением, Дмитрий Шишмаков.
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