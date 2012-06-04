Разработка приложения для ipad

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Разработка цифрового издания для ipad, нужен программист, дизайнер, копирайтеры. тематика - Экология России.

Нужно сделать свой собственный журнал(130 страниц примерно).

Приложение ддолжно поддерживать 3 айпад+ айфон 4.

оставляйте контакты.

13 лет назад
Yartret
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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