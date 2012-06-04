Дополненная реальность, распознавание образов

Ищу разработчика под платформы AppStore и Andriod, кто бы имел опыт (или представление как это сделать) создания приложений с распознаванием образов (типа QR коды, но не они, а считывание обычной картинки). Приложение должно позволять дополнять базу картинок к распознаванию, подгружать привязанный контент из интренета. Интересуют Ваши пожелания по срокам и стоимости работы.

На данном этапе рассматривается вариант создания демо-платформы. чтобы приложение на телефоне, к примеру, распознавало логотип или символ и выводило на экране телефоне примитивный контент.