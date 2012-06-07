Создание приложения под Андроид

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Суть:

приложение которое мониторит запуск и выход из приложений и отдает эту инфу на сервер. Серверная часть готова.

Приложение будет стучатся в урлы.

Более подробно личкой.

Android
13 лет назад
alexheadswt
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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