Разработка игры под Андроид

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Необходимо разработать игру под андроид.

По функционалу похожую на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junerking.birdjump&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdW5lcmtpbmcuYmlyZGp1bXAiXQ..

По графике в стиле https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.hd.lite.google&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56ZXB0b2xhYi5jdHIuaGQubGl0ZS5nb29nbGUiXQ..

Игра с показом рекламы в верхней части экрана. С возможностью отключения за определенную плату.

Оставляйте приблизительную стоимость и сроки.

Android
13 лет назад
sergey_ben
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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