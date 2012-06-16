Нам необходимо короткое рекламное сообщение, которое будет всплывать при открытии мобильного приложения. Платформы - iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry Бюджет $30 Cпецификация рекламного попапа xml file ...
Подписка на mailchimp.com
Необходимо создать нативную форму подписки на mailchimp.com.
Для показа с iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry.
Бюджет $30
Заявки фрилансеров
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